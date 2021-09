Da Redação

Retribuindo a visita que o presidente da Câmara Municipal, Franciley Preto Godoi, Poim, fez em julho, o presidente da Câmara de Cambira, Cleber Alexandre Torres, Coxa, acompanhado dos vereadores Rodrigo Rodrigues, Paulinho da Chevrolet e José Kleber, Ratinho, esteve na manhã desta terça-feira (28/09), em Apucarana.

O encontro dos parlamentares, que aconteceu no gabinete da presidência, foi acompanhado pelo vereador Tiago Cordeiro e pela vereadora professora Jossuela.

“É gratificante poder receber em nossa Casa nossos amigos e vereadores de Cambira. Tivemos um encontro agradável. Ao lado da vereadora Jossuela e do vereador Tiago conversamos sobre o funcionamento da nossa Casa de Leis, trocamos experiências sobre os trabalhos no legislativo tanto de Apucarana como de Cambira e conversamos sobre projetos que geram resultados positivos para os municípios”, disse Poim.

O presidente colocou a Câmara a disposição dos parlamentares de Cambira. “Sei que juntos podemos fazer mais pelo nosso Vale do Ivaí. Estamos à disposição para o que for preciso e possível. A Integração entre as Câmaras é importante e fundamental”, pontuou o presidente Poim.

Em nome de todos os parlamentares de Cambira, o presidente Coxa fez um convite aos vereadores. “No próximo dia 04 de outubro vamos ter uma sessão especial em comemoração aos 60 anos do Município. Vamos reunir ex-vereadores e ex-presidentes do Legislativo e também teremos uma sessão no dia 18 de outubro em homenagem ao prefeito e vice-prefeito, ex-prefeitos e ex-vice-prefeitos e gostaríamos de contar com a presença dos nossos parlamentares de Apucarana”, finalizou o presidente da Câmara de Cambira, Cleber Torres. Todos os vereadores receberam um Brasão da Câmara de Apucarana.