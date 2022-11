Da Redação

Vereadores pregam pacificação

As eleições presidenciais do último domingo, em que saiu vitorioso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) numa disputa acirrada com o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), foi um dos assuntos principais comentados na sessão desta segunda-feira da Câmara de Apucarana. Vereadores esperam que, após conflitos entre candidatos e eleitores, a paz volte a reinar no País. “O novo governo deve unir a população e não pensar em revanchismo”, disse a vereadora Jossuela Pirelli (PROS). “Talvez não deu o que a pessoa pensava, mas em eleição sempre tem um vencedor e um perdedor”, afirmou Toninho Garcia (União Brasil), acreditando que o resultado do pleito possa ser esquecido logo com a chegada da Copa do Mundo. “O que me deixou preocupado foram os discursos de ódio de um e de outro”, acrescentou Tiago Lima (MDB), esperando que o novo governo possa construir um País para todos.

Municipalização da água

Na sessão ordinária desta segunda-feira, a Câmara de Apucarana aprovou requerimento do vereador Toninho Garcia (União Brasil), que pede informações à Sanepar sobre o cronograma de implantação da rede de esgoto no Distrito de Vila Reis. Segundo ele, a Sanepar garante que já cumpriu a meta de 80% de saneamento básico em Apucarana, porém o benefício ainda não chegou à Vila Reis. O vereador Luciano Molina (PL) disse reconhecer que a Sanepar vem fazendo investimentos na cidade, mas que ainda há muito para se fazer. Durante a discussão foi comentada a possibilidade de municipalização da água em Apucarana, assim que vencer o contrato.

Pirapó sediará a Feicafé

O Distrito de Pirapó sediará de sexta a domingo a 16ª Festa do Café (Feicafé). O evento é promovido pela Associação dos Cafeicultores de Apucarana, com apoio da Prefeitura de Apucarana. “Teremos agenda técnica direcionada aos produtores rurais e atrações culturais e de lazer para a população. Estão confirmados shows musicais, com a presença de artistas nacionais, com destaque à dupla sertaneja Rick e Renner, que se apresenta no sábado”, anuncia o prefeito Junior da Femac (PSD), lembrando que devido à pandemia o evento não pode ser realizado nos últimos dois anos. A estrutura da Feicafé está sendo armada em área de 4 mil metros quadrados junto à Avenida Cesário Festi, no acesso antigo ao distrito.

