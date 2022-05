Da Redação

A vereadora e Procuradora da Mulher, professora Jossuela Pirelli recebeu na tarde desta terça-feira (24), as vereadoras de Arapongas, Marilsa da Educação e Meiry Farias.

continua após publicidade .

Durante a visita ao Legislativo, Jossuela, além de mostrar o trabalho realizado na Casa de Leis, conversou com as parlamentares sobre o trabalho desenvolvido na Procuradoria da Mulher. "Arapongas terá, em breve, a Procuradoria implantada na Câmara Municipal. A visita das nossas colegas parlamentares foi uma troca de experiências. Conversamos sobre projetos, funcionamento das Casas Legislativas e principalmente sobre a Procuradoria da Mulher. Em Apucarana fazemos um amplo trabalho em parceria com a Prefeitura e a Secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família", concluiu a vereadora.

Acompanharam a visita a Procuradora e servidora da Câmara de Apucarana, Telma Reis e a assessora da Câmara de Arapongas, Janaina Perez.

continua após publicidade .