Ao lado dos vereadores Luciano Facchiano, Rodrigo Recife, professores Molina e Moisés Tavares, do prefeito Junior da Femac, da diretora geral do Hospital da Providência Irmã Geovana Ramos, da secretária Municipal da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, convidados e da comunidade apucaranense, a Procuradora da Mulher e vereadora, professora Jossuela, realizou na noite de quarta-feira (20.10), nas dependências da Câmara Municipal de Apucarana o evento “Outubro Rosa: Estamos Juntos nessa Causa”.

Com o objetivo de conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e outros tipos de câncer que afetam as mulheres, como o de colo de útero, além de arrecadar lenços que serão doados a oncologia do Hospital da Providência, a vereadora destacou que este é o primeiro evento da Procuradoria da Mulher.

“Iniciamos os eventos com uma grande responsabilidade ao promover um trabalho como este que é o Outubro Rosa. Estamos aqui, juntas nessa causa, unidas, como deve ser. É nosso papel, é essencial orientar as mulheres para maiores cuidados com a saúde. E é assim que a Procuradoria vai trabalhar: orientando, atendendo, direcionando e ajudando no que for preciso e possível. E agora no mês de outubro, vamos colaborar na prevenção de doenças como o câncer de mama e colo de útero fazendo a nossa parte, porque ao detectar a doença precocemente, as mulheres têm maiores chances de cura”, adiantou a Procuradora.

Ainda em seu pronunciamento, a vereadora Jossuela agradeceu todos envolvidos no evento, os vereadores e o prefeito Junior da Femac e, fez uma reflexão com os presentes. “A mídia inteira se encarrega de propagar ações que, se não são comuns para uns, para outros é o estigma que aniquila, que judia, que mata. O ato de lembrar é bom, é útil, serve para acordar a sociedade para problemas que nos cercam e que estão mais perto de nós do que imaginamos”, pontuou Jossuela. “Vamos nos cuidar, vamos procurar uma Unidade de Saúde e fazer nossos exames, vamos falar com as amigas, com a mãe com as tias. Vamos replicar as informações. Juntas podemos mais”, completou.

A secretária de Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, explicou que a secretaria olha a mulher apucaranense em sua integralidade. “Além do enfrentamento às violências e da garantia de seus direitos, temos um olhar atento e uma escuta qualificada para todos os aspectos de saúde física e mental das mulheres”.

A secretaria da Mulher também integra o Comitê Intersetorial de Saúde Mental do qual fazem parte as Autarquias Municipais de Educação e Saúde, as secretarias de Assistência Social, Cultura e de Esporte. “Por isso estamos juntas, celebrando o Outubro Rosa, para lembrarmos da unidade da mulher, da inteireza que precisamos”, reforçou Denise Canesin.

Representando o Hospital da Providência, Irmã Geovana Ramos, diretora geral da instituição, apresentou a equipe da Unidade de Tratamento do Câncer e falou sobre o trabalho realizado e os atendimentos feitos pela oncologia e radioterapia. “Temos profissionais valorosos que cuidam com amor e dedicação dos nossos pacientes: Irmã Dirce Ripka, gerente da Unidade de Tratamento do Câncer, Bruno Pedroso, coordenador da Unidade e o físico médico, coordenador do setor de radioterapia, Anderson Pássaro”.

O prefeito Júnior da Femac destacou que em Apucarana o atendimento à mulher é prioridade, principalmente na área da saúde. “Temos mulheres valorosas, fortes. Mulheres guerreiras. Na nossa cidade são 71 mil e temos que priorizar a conscientização sobre prevenção e tratamento de doenças. Estamos em Outubro e o foco é o câncer de mama e colo de útero. Afirmo que esse trabalho preventivo é feito nas nossas Unidades de Saúde o ano todo, mas esse mês o reforço é importante. Nosso cuidado e atenção, não param. Peço a todas as mulheres que se cuidem, que façam o exame, as consultas, a mamografia. Assim vamos salvando vidas”, concluiu Junior da Femac.

PARTICIPAÇÕES

Participaram do evento a pastora Adriana Silva, que fez uma oração e uma benção aos presentes; Angélica Zielinski que compartilhou a sua experiência após enfrentar todo o tratamento do câncer do colo de útero; O Mastologista e ginecologista Dr. Moacyr Sanches Mascaro que falou sobre o Outubro Rosa – câncer de mama, cuidados, prevenção e o autoexame; Cleusa Rizzo da Associação de Senhoras de Rotarianos de Apucarana, que falou sobre o projeto de Mulher para Mulher - Confecção e Doação de Próteses Mamárias Externas e abrilhantando a noite a apresentação musical, de Jaqueline Rosa Saltini Ribeiro e Marcelo Augusto de Azevedo.

HOMENAGENSA procuradora e vereadora Jossuela

fez a entrega do Diploma da Vitória a Angélica

Zielinski e o repasse simbólico de um lenço arrecado durante o evento à Irmã

Geovana Ramos.ARRECADAÇÃO

DE LENÇOSLembrando a que arrecadação de

lenços para o Programa Banco de Lenços do Hospital da Providência se estende

até o dia 31 de outubro. Para fazer sua doação pode ser dirigir ao Hospital da

Providência ou a Câmara Municipal de Apucarana. Os lenços arrecadados serão

repassados ao setor de Oncologia do HP. Também está disponível na Câmara

Municipal de Apucarana o painel Outubro Rosa para fotos dos apucaranenses. FOTOS: DÉBORA FERREIRA