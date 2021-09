Da Redação

Na data em que o Brasil celebrou o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência (21 de setembro), a vereadora professora Jossuela esteve na sede da Associação dos Deficientes Físicos de Apucarana e região (Adefiap) a convite do presidente da entidade, Paulo Antônio da Silva.

Na oportunidade, a vereadora além de visitar as instalações da Associação, conversou com o presidente sobre as demandas e o atendimento realizado aos associados e pacientes de Apucarana e região.

“Parabenizo o Paulo pelo brilhante trabalho que ele e sua equipe realizam na Adefiap. Uma importante instituição, que trabalha com seriedade, compromisso e muita responsabilidade. Uma associação que é referência no atendimento. E frente a todo esse comprometimento é que fomos até o presidente para nos colocar à disposição e ajudar sempre que possível”, disse a vereadora Jossuela.

Ela destacou o trabalho da equipe multidisciplinar. “São profissionais comprometidos e dedicados. O que vimos ainda foi uma boa estrutura, mas que se pudermos ajudar e colaborar para que melhore cada vez mais, estamos prontos. O atendimento está voltando aos poucos. Ficou reduzido em função da pandemia, mas em tempos de normalidade atendia cerca de 200 pessoas todos os dias”, anunciou a vereadora. “A Adefiap tem um grande destaque na nossa cidade, faz um lindo trabalho. E nós temos o dever de ajudar de colaborar investindo na cultura de acessibilidade, de inclusão. Coloco a Câmara e meu gabinete a disposição e tenho certeza que todos irão colaborar no que for preciso”, finalizou.

ADEFIAP

Fundada no dia 05 de maio de 1995, a ADEFIAP possui aproximadamente 1,5 mil associados. Além de Apucarana, a Associação atende pacientes de 16 outras cidades do Vale do Ivaí.

Em outubro de 2018, a Adefiap recebeu da Câmara Municipal de Apucarana o “Prêmio de Eficiência” pelos relevantes serviços prestados as pessoas portadoras de deficiência. O Prêmio de Eficiência foi instituído na Câmara Municipal de Apucarana em 2005 e tem como objetivo outorgar a pessoas e ou organizações que reconhecidamente prestam relevantes serviços no sentido de ajudar as pessoas portadoras de deficiências.