Vereadora conhece projetos do Hospital da Providência

A convite do coordenador do Projeto Elos da Vida, David Brito, a vereadora professora Jossuela esteve no início desta semana, no Hospital da Providência (HP).

Durante a visita, além de conhecer mais sobre o projeto, a vereadora, ao lado da Irmã Irene Bampi, Gerente Operacional do Hospital da Providência Materno Infantil, Enfermeira Erica Sanchez, Gerente de Enfermagem e da Enfermeira Júlia Parra, Coordenadora do Banco de Leite Humano, acompanhou outras atividades e projetos que estão sendo realizados na instituição.

“Agradeço o convite e a oportunidade de conhecer o trabalho que vem sendo realizado no Hospital da Providência. Estou encantada com os Projetos Elos de Vida e Banco de Leite Humano. Também temos outros programas acontecendo diariamente em prol de todos que precisam”, disse a vereadora.

Jossuela parabenizou a diretora geral do HP, Irmã Geovana Ramos pelos trabalhos. “Estendo os cumprimentos a toda equipe. É um trabalho conduzido brilhantemente por todos os envolvidos. Destaco aqui o Projeto Elos de Vida que busca o atendimento de jovens, de 14 a 21 anos, em situação de vulnerabilidade que estão em fase de gestação ou pós-gestação e que tem David Brito como Coordenador”, pontuou. “É um programa gratuito que conta com uma equipe multidisciplinar formada por nutricionista, psicóloga, assistência social, médico pediatria e enfermeiro para realização de oficinas de primeiros socorros, orientações sobre amamentação, nutricional e psicológica, acolhimento, troca de experiências e palestras sobre os cuidados necessários com o bebê e prevenções fisioterápicas”, completou Jossuela.

O Elos da Vida conta com o apoio e parceria da Autarquia Municipal de Saúde através da Escola da Gestante e da Secretaria Municipal de Assistência Social. “Um local para acolhimento, troca de experiência e conforto para quem precisa”.

A vereadora lembrou também do Banco de Leite Humano. “Um trabalho sensacional que possui serviço especializado em atender e orientar as mamães com dificuldade na hora da amamentação. Um serviço de grande e fundamental importância para mamães e bebês. São trabalhos importantes e, aqui, deixo minha gratidão e reconhecimento a todos os colaboradores que se dedicam diariamente para atender a nossa comunidade”, finalizou a vereadora professora Jossuela.