Êxodo rural

O vereador Mauro Bertoli (União) intermediou a reunião dos agricultores com o comando do 10º BPM no salão nobre da Prefeitura de Apucarana. Segundo ele, muitos agricultores do município estão deixando o campo por causa da insegurança. “Em 1975, o êxodo rural foi provocado pela geada negra, que dizimou cafezais. Agora, é o medo da violência e o aumento da criminalidade que estão provocando a saída dos agricultores da zona rural”, afirmou o vereador, durante sessão da Câmara ontem à tarde. Segundo ele, muitos produtores rurais já foram assaltados duas ou três vezes. A principal cobrança é reativação da patrulha rural ostensiva.

Despedida na Câmara

Vários vereadores aproveitaram a sessão ordinária de ontem para se despedir do advogado Danylo Acioli e desejar boa sorte ao novo integrante do primeiro escalão da Prefeitura de Apucarana. Alçado ao cargo de procurador jurídico pelo vereador Luciano Molina (PL) ainda na sua gestão anterior na presidência da Casa, Danylo Acioli ocupou a função de assessoria no Legislativo por cinco anos. A despedida do agora ex-procurador jurídico da Câmara arrancou até um raro elogio do vereador Lucas Leugi (PP) ao prefeito Junior da Femac (PSD). Segundo Leugi, um ferrenho opositor do prefeito no plenário, Junior da Femac acertou na escolha do novo secretário municipal de Assuntos Estratégicos.

