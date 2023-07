Da Redação

Bertoli está no seu quarto mandato na Câmara de Apucarana

No seu quarto mandato na Câmara de Apucarana, o vereador Mauro Bertoli (União Brasil) defende que o Legislativo aumente de 11 para 19 o número de vagas na Casa para a próxima legislatura.

Segundo ele, a Câmara precisa seguir o que diz a Constituição Federal quanto ao número de habitantes e se adequar às novas regras eleitorais que definem o número de candidatos por partido.

Com mais de 130 mil habitantes e 19 cadeiras, conforme assinala, os partidos poderiam lançar um maior número de candidatos a vereador de acordo com a legislação eleitoral.

Além disso, com 19 vereadores eleitos, a representatividade da população seria maior, sem aumento de custo. “O recurso que a Câmara recebe do Executivo seria o mesmo com 11, 15, 17 ou 19 vereadores. Não muda nada”, afirma Bertoli, que já foi presidente do Legislativo por três vezes em Apucarana.

