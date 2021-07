Da Redação

O vereador Rodrigo Recife, acompanhado dos secretários Municipais de Meio Ambiente, Gentil Pereira e da Agricultura, Gerson Canuto, esteve em Ponta Grossa para conhecer e acompanhar de perto o desenvolvimento do Programa Feira Verde.

Em breve o programa também será implantado em Apucarana, após aprovação do projeto, em junho deste ano pelo legislativo. O Feira Verde tem por objetivo fomentar a produção, comercialização e distribuição de produtos hortifrutigranjeiros ou gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar e/ou produzidos artesanalmente no Município, com vistas a reforçar a alimentação da população e o ganho econômico de parcela de indivíduos menos favorecidos de nossa sociedade.

“Foi um dia produtivo, na cidade de Ponta Grossa, onde conhecemos o trabalho do dia a dia do programa. Apresentei a idéia do Feira Verde ao prefeito Junior da Femac, que acatou e em seguida enviou o projeto de lei à Câmara Municipal. Aprovado, agora estamos ultimando pequenos detalhes para que entre em vigor o mais breve possível”, explicou o vereador.

Recife destaca que além dos secretários Gentil e Gerson, mais duas secretarias estiveram no encontro representado pelos servidores Eliana Rocha, Luís, Ana Schimidt, Maura, Tonhão e André. “È uma alegria imensa poder ver, em breve, esse belíssimo programa acontecendo em nossa cidade. São quatro secretarias Municipais envolvida e acima de tudo o comprometimento do prefeito Junior da Femac em sua execução. Em nome do prefeito, agradeço a todos”, disse o vereador Rodrigo Recife. “A partir do programa vamos trabalhar ainda mais em nossa cidade a preservação do meio ambiente, aumentar renda para sustento das famílias envolvidas na troca dos recicláveis e na produção dos produtos dos pequenos produtores rurais e, da Economia Solidária”, completou.

COMO SERÁ

O Programa Feira Verde se constituirá em diversas ações, sempre envolvendo dimensões educativas e o incentivo ao uso diário de uma alimentação saudável em um ambiente sustentável, englobando os seguintes objetivos: desenvolver ações de segurança alimentar e facilitar o acesso à alimentação saudável para a população de Apucarana, promovendo assim, a Educação Alimentar e Nutricional; promover, a nível local, o combate à fome e à pobreza; auxiliar na preservação do meio ambiente, incentivando o hábito de reciclagem e a separação do lixo orgânico do inorgânico; incentivar o desenvolvimento sustentável, colaborando e possibilitando mais vida útil ao Aterro Sanitário; incentivar a produção e promoção do escoamento da safra de pequenos produtores do Município; incentivar os moradores a separarem o lixo orgânico do reciclável; promover o cooperativismo e auxiliar no fomento econômico, em caráter social, da Cooperativa de (atadores de Materiais Recicláveis credenciada junto ao Município de Apucarana.

Para se beneficiar do Programa cada pessoa levará ao ponto de troca materiais recicláveis (papel, papelão, vidro, entre outros), recebendo em troca uma quantidade de produtos hortifrutigranjeiros de acordo com o calendário e critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Agricultura.

Integram o sistema operacional e funcional do Programa Feira Verde do Município de Apucarana: Poder Público Municipal; Economia Solidária; Secretaria Municipal do Meio-Ambiente; Usuários do Programa, composto pelos moradores do Município; Pequenos e médios produtores rurais credenciados; Cooperativa de (atadores de Materiais Recicláveis credenciada junto ao Município; Escolas e entidades assistenciais do Município quando do desenvolvimento de ações em parceria com outras Secretarias Municipais.