Vereador e prefeito acompanham instalação de parquinho

Acompanhado do prefeito Junior da Femac, o vereador Luciano Facchiano acompanhou na tarde de quarta-feira (5), a instalação de parque infantil, no Núcleo Parigot de Souza.

Além do parque o vereador conferiu a instalação de iluminação feita na Academia ao Ar livre (AAL). “Agradeço ao prefeito Junior da Femac que tem nos atendido prontamente em diversas reivindicações que estamos fazendo. A iluminação na Academia, que fica ao lado do parque, é uma medida de segurança a todos que utilizam o local. E o parque veio para deixar os moradores do Núcleo com uma opção a mais de lazer para as crianças”, disse o vereador.

Segundo Facchiano, os parques são 100% ecológicos e garantem mais segurança para as crianças. “Apesar do momento que estamos passando, a prática de atividades ao ar livre melhora a qualidade de vida das pessoas e o local ficou uma área de lazer completa para as famílias com academia e parque infantil. O espaço ficou agradável e tenho certeza que será muito bem aproveitado”, afirmou o vereador.

O prefeito Junior da Femac lembrou que outros parques já foram instalados na cidade. “É gratificante poder oferecer um local seguro e ideal para as crianças e famílias passarem momentos agradáveis. Os brinquedos de madeira plástica não sofrem desgaste com as chuvas e têm maior durabilidade. Oferecemos sempre o melhor para todos os apucaranenses”, finalizou o prefeito.