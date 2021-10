Da Redação

Vereador de Apucarana busca recursos na Capital

O vereador Luciano Facchiano (PSB) esteve na semana passada em Curitiba, em busca de recursos para Apucarana.

continua após publicidade .

Entre os vários gabinetes visitados, ele esteve com os secretários estaduais Guto Silva, da Casa Civil, e Beto Preto, da Saúde (foto). “Fomos muito bem recebidos pelo secretário Beto Preto, que vem fazendo um trabalho diferenciado em todo o nosso Estado. O Paraná está sendo muito bem atendido. Somos referência na saúde e isso tudo é graças ao seu trabalho”, afirmou Facchiano.

O vereador frisa que foi através de Beto Preto que conseguiu audiência também com Guto Silva, a quem apresentou várias demandas. Facchiano também esteve com assessores do deputado federal Luciano Ducci, que é do mesmo partido.