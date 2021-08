Da Redação

Vereador anuncia conquista de emenda no valor de R$ 350 mil

Na sessão ordinária de segunda-feira (16/08), o vereador Luciano Facchiano (PSB) anunciou a conquista de emenda parlamentar, no valor de R$ 350 mil, para o município de Apucarana, através do deputado federal, Luciano Ducci (PSB).

Segundo o vereador que solicitou a emenda, o valor, após acordado com o prefeito Junior da Femac (PSD), será empregado na compra de um rolo compactador para auxiliar nos trabalhos que vêm sendo feito nas estradas rurais e também na pavimentação da cidade.

“Conquista como esta me deixa muito feliz. Agradeço ao deputado que nos atendeu prontamente com a emenda, colaborando assim com o desenvolvimento da nossa cidade. Tenho certeza que o rolo compactador será útil para que o prefeito Junior da Femac continue fazendo as obras necessárias e trabalhando para atender toda nossa população”, disse Facchiano.

Segundo ele, a agricultura, os produtores e os apucaranenses são prioridades na sua gestão como vereador. “Estamos sempre em busca de recursos que vêm para somar. Trabalhamos com intensidade na agricultura familiar e entendemos a importância deste setor para o município, por isso temos que atender muito bem nossos produtores mantendo em bom estado as estradas rurais, que hoje somam mais de 600 KM, temos que fomentar e auxiliar a agricultura com incentivos e aqui temos um excelente Programa que é o Terra Forte”, lembrou o vereador.

Facchiano destacou ainda que a manutenção e o trabalho de recuperação das estradas rurais estão sendo feitos desde o início do ano pela equipe da prefeitura. “Já foram concluídos trabalhos no Distrito de Pirapó, região do Bilotti, KM 28 e São Domingos. Agora os trabalhos serão realizados na região do 11,5. Primeiro estão sendo feito as estradas principais e na segunda etapa serão os carreadores. Isso mostra que o trabalho tem um grande fluxo e por isso a importância de equipamentos, como a compra do rolo compactador”, finalizou o vereador Facchiano.