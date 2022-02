Da Redação

Vereador agradece redução de taxas

Atendendo mais uma vez a solicitação do vereador Luciano Facchiano, o prefeito Junior da Femac renovou na última semana o benefício legal que garante desconto de 70% da taxa que é cobrada mensalmente pelo município dos comerciantes e artesãos que ocupam espaços dentro dos prédios do Terminal Urbano de Passageiros do Transporte Coletivo Sílvio Stocco e do Terminal Rodoviário Interestadual João Batista Boscardin Júnior (rodoviária). Eles terão, pelo menos, mais um ano de taxas reduzidas. A notícia foi dada na Sessão Ordinária desta segunda-feira (14.02) pelo vereador Facchiano que na oportunidade agradeceu o prefeito pela solicitação atendida.

“Mais uma vez temos motivos para comemorar. Em abril do ano passado tivemos uma lei aprovada que concedia o desconto, mas com prazo para encerrar. Graças ao bom coração do prefeito, o prazo foi prorrogado e vamos ter o desconto novamente. São mais de 100 famílias beneficiadas entre comerciantes, artesãos, produtores da Feira e também os comerciantes do Terminal Rodoviário”, detalhou Facchiano.

O prefeito Junior da Femac reforçou que muitas famílias obtêm o sustento através de seus empreendimentos localizados no Mercado Municipal (artesãos), no terminal urbano (comerciantes em geral) e também na rodoviária. “No ano passado, mediante parecer jurídico favorável e aprovação da Câmara Municipal, o Município foi autorizado a conceder a redução da taxa, tendo em vista a queda de faturamento dos profissionais devido às medidas restritivas impostas pela pandemia. E, neste ano, infelizmente, a pandemia persiste e ainda compromete a renda destes profissionais”, comenta o prefeito Júnior da Femac, justificando a decisão de manter o benefício por pelo menos mais um ano.

O valor da taxa paga por cada profissional é calculado de acordo com a metragem quadrada do espaço ocupado. O vereador Luciano Facchiano reforça o compromisso do prefeito de que, mesmo que temporário, este desconto da taxa será mantido enquanto durar a pandemia do coronavírus. “Por isto reafirmo meu agradecimento especial a ele e a toda sua equipe, pois não mediram esforços para a elaboração do projeto e também aos demais vereadores que aprovaram por unanimidade a matéria em pauta em 2021”, finalizou Facchiano.