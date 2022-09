Da Redação

Em Ivaiporã, o prefeito Luiz Carlos Gil (PSD) e o vice-prefeito Marcelo Reis (PTB) vêm cumprindo rigorosamente o que prometeram durante a campanha eleitoral, ou seja, de que o município teria dois prefeitos ao mesmo tempo durante este mandato. Carlos Gil e Marcelo Reis vêm se revezando na administração municipal, cada um confiando na capacidade do outro, num gesto acima de tudo de democracia.

continua após publicidade .

Quando um ou outro está no poder, quem está fora também participa das decisões administrativas e de todos os atos oficiais. Trata-se de uma dobradinha que conquistou a admiração da população de Ivaiporã e que vem dando resultados positivos em termos de administração pública.

Democracia em Jardim Alegre

Jardim Alegre realizou no último domingo o tradicional Desfile Cívico da Independência do Brasil, que foi adiado do dia 7 de setembro em função da previsão de chuvas na data comemorativa. O que chamou a atenção do público foi o gesto democrático do prefeito José Roberto Furlan (Cidadania) e de seu vice Moisés da Farmácia (Cidadania), que fizeram questão de convidar todos os ex-prefeitos e todas as ex-primeiras-damas do município para estarem juntos nesta festa patriótica, independentemente de posição política. “O que nós queremos dizer com isso é que em nosso coração existe somente amor, união e o desejo de que todos estejam unidos por uma Jardim Alegre cada vez melhor”, justificou o prefeito Furlan.

Siga o TNOnline no Google News