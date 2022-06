Da Redação

O presidente da Câmara de Vereadores de Apucarana, Franciley Preto Godói Poim (PSD), foi um dos entrevistados do programa “Meu Paraná”, que foi ao ar neste sábado, às 11h45 pela RPCTV, da Rede Globo. O programa traz relato de ex-boias-frias que trabalharam duro na roça, saindo de casa de madrugada em cima de caminhões, para sustentar a si e suas famílias. As vidas desses trabalhadores, inclusive, foram abordadas na novela Pantanal, que vem fazendo muito sucesso.

Poim contou sua história de quando foi boia-fria por pelo menos doze anos, nas décadas de 70 e 80, trabalhando nas lavouras de café da Caixa de São Pedro. Ele vai estar acompanhado do seu ex-patrão Dinho Miquelão.

Bazana agradece apoio

O deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD), que deverá voltar à condição de suplente com o retorno do deputado cassado Fernando Francischini (ex-PSL/União Brasil) à Assembleia Legislativa, agradeceu nesta sexta-feira as inúmeras mensagens de carinho pelo trabalho realizado até agora. “Quero dizer a todos que confiam no meu trabalho que acredito na justiça e que seguirei trabalhando em prol daqueles que mais necessitam, pois essa é a minha vocação”, afirmou Bazana. Segundo ele, todas as providências de ordem jurídica já estão sendo tomadas pela sua assessoria em relação ao caso. E que vai continuar sua luta em defesa da pessoa com deficiência.