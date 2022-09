Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A decisão, divulgada nesta terça-feira (27/09), também atinge o ex-procurador Deltan Dallagnol

O candidato ao Senado pelo Paraná, Paulo Eduardo Martins, que é deputado federal, foi condenado pela ministra Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral, a pagar multa de R$ 5 mil por propaganda eleitoral antecipada negativa contra o ex-presidente Lula (PT). A decisão, divulgada nesta terça-feira (27/09), também atinge o ex-procurador Deltan Dallagnol.

continua após publicidade .

O caso se trata de um vídeo divulgado ainda em abril, na pré-campanha, em redes sociais. Com pouco mais de 2 minutos, o material mostra falas do ex-presidente petista sobre crimes cometidos por menores, sobre a pandemia e depoimentos de testemunhas nos casos de corrupção envolvendo Lula. A juíza considerou que o material tem “inequívoca conotação eleitoral” e revela a intenção de fazer com que eleitores não votem no ex-presidente. À epoca, em sua postagem, Martins comentou: “É preciso reconhecer. Esse jingle/clipe do Lula transmite exatamente o conteúdo e o significado da candidatura do Luiz Inácio à presidência. Faça justiça social, combata a ignorância, compartilhe o vídeo”.

Além da multa em dinheiro, a ministra ordenou que o conteúdo postado em redes sociais seja removido em 48 horas. Por meio do twitter, Paulo Martins, que é o candidato ao Senado apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo governador Ratinho Junior (PL), declarou: “O TSE, contrariando parecer do Ministério Público Eleitoral e o entendimento pessoal da própria julgadora do caso, condenou a mim e ao Deltan Dallagnol por propaganda eleitoral antecipada negativa contra o Lula, impondo-nos multa. Contra o Lula, não é preciso fazer propaganda negativa, basta dizer a verdade. Lamentável que a verdade tenha preço no Brasil atual. Vamos multiplicar a verdade e o meu número para o Senado”.

continua após publicidade .

Paulo Martins ganhou destaque ainda como jornalista, a partir de 2010, justamente por defender os valores cristãos, da direita e por ser posicionar frontalmente contra Lula e o petismo. Agora, no segundo mandato de deputado federal e disputando o Senado, mostra que não mudou de lado, nem de opinião.

Siga o TNOnline no Google News