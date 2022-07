Da Redação

Troca em Califórnia

A partir do dia 1º de agosto, quando acaba o recesso parlamentar, as sessões da Câmara Municipal de Califórnia passarão a ser presididas pela vereadora Geisa Aparecida Santiago (União Brasil). Em reunião entre os vereadores realizada no dia 18 de julho, ela foi eleita em substituição ao então presidente do Legislativo, vereador Artur Antônio de Oliveira Neto (PSD), que deixou o cargo de presidente e também a função de vereador para ser secretário municipal de Esportes junto à Prefeitura. A sua cadeira na Câmara passou a ser ocupada pelo suplente Claudemir Nunes Barbosa (PSD), que já foi vereador por dois mandatos. Geisa do Marquinho, como é conhecida, foi eleita vereadora com 182 votos em 2020.

Importância de um deputado federal

“Uma das maiores fontes de recursos para os municípios é o Governo Federal e a principal ferramenta para isso acontecer são as emendas dos deputados federais”. A frase foi dita ontem pelo prefeito Junior da Femac (foto), do PSD), ao falar da necessidade de Apucarana ter um representante próprio na Câmara Federal. Ele lembra que, no Paraná, praticamente todas as cidades do mesmo porte que Apucarana têm deputados federais eleitos com o apoio da sua base. “Isto é um diferencial para a conquista de importantes obras e programas, via Governo federal. E nós, que estamos há 30 anos sem um representante próprio na Câmara Federal, precisamos agora somar esforços para eleger uma pessoa de confiança da nossa cidade”, enfatizou Junior da Femac, reiterando a força que isso representa para o município e região.

