Transição em Marilândia

O presidente eleito da Câmara de Vereadores de Marilândia do Sul, Jean Carlos Momente Bueno (PSD), e o atual Edmilton Feliciano (PSD) se reuniram para discutir a transição de cargo. Pelo jeito não haverá problema algum, já que Feliciano vai continuar na futura mesa diretora como 1º secretário. E ambos afirmam estar confiantes de que o Legislativo vai trabalhar em 2023 em clima democrático e de harmonia, como vinha ocorrendo até agora. Jean Bueno manifestou a sua disposição de fazer com que a população participe mais das decisões do Legislativo e assim possa contribuir com o desenvolvimento social e econômico do município.

Eleições suplementares

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já divulgou as datas para realização de eleições suplementares durante o ano de 2023, em caso de impedimento dos prefeitos eleitos. Isso acontece quando os prefeitos eleitos perdem os mandatos por decisão definitiva da Justiça Eleitoral. Os pleitos serão nos dias 15 de janeiro, 5 de fevereiro, 5 de março, 2 de abril, 7 de maio, 4 de junho, 2 de julho, 6 de agosto, 3 de setembro, 1º de outubro, 12 de novembro ou 3 de dezembro. Por enquanto, não há previsão de novas eleições em qualquer município do Vale do Ivaí, porém é possível que aconteçam em algumas cidades do Paraná no decorrer deste ano.

