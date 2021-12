Da Redação

Toledo se reúne com funcionários do IBGE e chefe do gabinete

Na manhã desta Segunda-feira (06), estiveram reunidos com o Prefeito Toledo o Coordenador de área do IBGE, Rafael, juntamente com a Sra. Marcela Coordenadora da Sub-área e nosso chefe de Gabinete, Osmar Rocon.

O Sr. Rafael destaca que já em Janeiro/2022 terá o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS, para a contratação de agentes recenseador e coordenador de Sub-área.

Além disso, Rafael agradeceu a colaboração do prefeito por disponibilizar um local para atendimento aos recenseadores que atuarão no censo 2022, que se iniciará no mês de junho, e pediu colaboração na divulgação do censo.

O censo é realizado de 10 em 10 anos, sendo que o último ocorreu em 2010.

Em razão da pandemia e do contingenciamento de verbas Federais a contagem atrasou 2 anos. O Prefeito Toledo lembra da importância da população em atender o recenseador e a responder os questionários, são informações importantes para que município possa desenvolver projetos de políticas públicas aos munícipes.