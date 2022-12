Da Redação

Por unanimidade, a 5ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) julgou procedente, nesta semana, recurso impetrado pelo ex-vereador de Apucarana, Gilberto Cordeiro de Lima (PMN), que foi condenado em primeira instância por improbidade administrativa em ação movida em 2016 pelo promotor de Defesa do Patrimônio Público, Eduardo Cabrini. Gilberto Lima havia sido condenado sob acusação de prática de prevaricação por supostamente ter influenciado com seu poder político na concessão de ponto de táxi na cidade para um de seus apoiadores.

Além de improbidade, Gilberto Lima teve seus direitos políticos cassados por oito anos, ficou impedido de contratar serviços junto à Prefeitura e condenado ao pagamento de multa civil no valor de até um salário mínimo. Em sentença assinada pelo desembargador Carlos Mansur Arida, Gilberto Lima foi inocentado das acusações e agora está livre para disputar cargos eletivos.

