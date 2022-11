Da Redação

Sérgio Onofre da Silva (PSC) e Paulo Grassano

Surgindo na política

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre da Silva (PSC), publicou nas redes sociais ontem que tomou café da manhã com o empresário araponguense Paulo Grassano, que atua no ramo de comércio de veículos à frente de uma revendedora da cidade. Paulo Grassano é de família tradicional na política do município. Ele, inclusive, é primo de Guto Grassano, que disputou as eleições para prefeito em 2020 pelo Podemos. Segundo Sérgio Onofre, o empresário Paulo Grassano desponta como excelente nome como pré-candidato a prefeito no pleito de 2024. É mais um dos “Grassano” que surge na política.

Gallo recebe pastor

O prefeito de Faxinal, Ylson Cantagallo (PSD), recebeu nesta segunda-feira a visita do pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus (Umuarama) e presidente da Convenção das Igrejas Assembleias de Deus do Paraná, Perci Fontoura. Ele também é vice-presidente das Assembleias de Deus do Brasil e estava acompanhado do pastor da Assembleia de Deus de Faxinal, Cleber Miranda. Perci Fontoura agradeceu a recepção do prefeito, da Igreja e de toda a comunidade faxinalense. Fontoura ministrou palestra domingo (20) na Igreja Assembleia de Deus, na comemoração dos 93 anos do Campo Eclesiástico de Faxinal e dos 100 anos da Harpa Cristã.

