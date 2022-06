Da Redação

Sete matérias estão na ordem do dia da sessão ordinária da Câmara de Apucarana, que acontece nesta segunda-feira, a partir das 16 horas. São um substitutivo a projeto de lei de responsabilidade da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, um projeto de lei do vereador Luciano Molina (PL), um projeto de lei do vereador Rodrigo Liévore Recife (União Brasil) e quatro requerimentos assinados pelos vereadores Lucas Leugi (PP), Tiago Cordeiro de Lima (MDB), Moisés Tavares (Cidadania) e Franciley Preto Godói Poim (PSD), presidente do Legislativo. Aliás, Poim pede ao prefeito Junior da Femac a possibilidade de implantação do projeto Armazém da Família, visando atender às necessidades das famílias de baixa renda com produtos da cesta básica a preços bem acessíveis.

Lista de investimentos

O prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda Filho (PSD), gravou um vídeo, ao lado do vice-prefeito Valmir Peres (PTB), em que lista várias obras que estão sendo executadas no município, além de outras ações. Ele cita a pavimentação de ruas e estradas rurais com pedras irregulares, construção de uma nova escola municipal na cidade e aquisição de equipamentos e veículos para o setor de saúde. Segundo ele, os investimentos do momento somam em torno de R$ 5 milhões. “Nós dissemos no começo deste ano que 2022 seria um ano de vitórias e isso vem se concretizando”, afirma o prefeito, destacando que a administração municipal tem trabalhado muito para melhorar a vida dos marilandenses.

Terra para quem produz, em Faxinal

Dentro do processo de regularização das terras de assentados, que vem sendo realizado pelo Incra na região, 17 agricultores do assentamento Três Barras, de Faxinal, receberam nesta sexta-feira o Contrato de Concessão de Uso (CCU) da terra onde vivem. A entrega aconteceu no Plenário da Câmara Municipal com participação (foto) de representantes do órgão federal, do prefeito Ylson Álvaro Cantagallo (PSD), o Gallo, e do deputado federal Sergio Souza (MDB), além de várias lideranças e autoridades locais. No evento, o prefeito Gallo, que tem origens no campo, reforçou a importância da regularização das áreas e o papel do produtor rural na economia. Nesta sexta-feira, o Incra também entregou documentação no Assentamento 8 de Abril, em Jardim Alegre, um dos maiores da região.