Apesar do registro de mais um caso de Covid na Casa, a Câmara de Apucarana vai realizar a sessão ordinária desta segunda-feira (10), às 16 horas, porém sem a presença de público.

Da pauta de votação constam dois projetos de lei do Executivo e dois do Legislativo.

Destaque para o projeto do Executivo que trata da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Município para 2022 e o projeto do vereador Marcos da Vila Reis (PSD), que trata da contratação pública nas licitações do Legislativo.

Para participar de licitações, empresas teriam que cumprir um percentual de contratação de mulheres vítimas de violência ou de jovens do primeiro emprego.