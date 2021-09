Da Redação

Trinta e cinco servidores da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) foram homenageados na tarde desta quinta-feira (23/09). Eles receberam Moção de Aplausos da Câmara Municipal.

continua após publicidade .

A honraria, de autoria do vereador Antonio Marques da Silva, Marcos da Vila Reis e que foi aprovada por unanimidade dos vereadores e vereadora, é dedicada a uma das classes que vem atuando desde o início da pandemia na linha de frente do enfrentamento ao Coronavírus.

O ato foi acompanhado pelo presidente do Legislativo, Franciley Preto Godoi, Poim, pelo vereador Luciano Facchiano e pela vereadora professora Jossuela.

continua após publicidade .

Marcos reforçou que a Moção entregue a Aserfa é direcionada a todos os servidores – desde a chefia ao mais simples trabalhador. “A Covid-19 está levando muita gente a óbito e nossos colaboradores estão atuando como verdadeiros amigos dos familiares que ficam numa situação de tristeza e de desespero quando acontece o pior”, disse o vereador.

Ele agradeceu a oportunidade de poder homenagear os profissionais. “Sabemos e reconhecemos a importância do trabalho de cada um. Quando nos falta o chão, é vocês que estão ao nosso lado falando o que deve ser feito, como agir e o que fazer. São vocês que vêm em nosso auxílio”.

O vereador destacou que desde que o serviço foi municipalizado em Apucarana ele tem sido feito com excelência. “E em nome da cidade de Apucarana eu venho agradecer o trabalho de vocês. Em nome de cada apucaranense eu digo muito obrigado. E de um modo especial nesse tempo de pandemia, para muitos, vocês foram o último contato que tiveram. Tempos difíceis em que vocês deram o último adeus para muitos filhos de Apucarana, por todos nós”, lembrou. Essa é a primeira vez que a Câmara oferece, além da Moção de Aplausos a entidade, uma Moção individual a cada servidor. “Todos merecem e os vereadores reconheceram e aprovaram”.

continua após publicidade .

O presidente do Legislativo, Franciley Preto Godoi, Poim, que já foi Superintendente da Aserfa, acompanhou o ato e parabenizou, em nome de todos os parlamentares, o vereador Marcos da Vila Reis pela iniciativa e os servidores pela dedicação e pelo incansável trabalho que realizam. “Mais que uma Moção de Aplausos, é uma Moção de Reconhecimento ao trabalho de todos. Passamos por momentos difíceis nessa pandemia e que trouxe consequências dolorosas para muitas pessoas. Na Aserfa muitos passaram momentos tristes, inconsoláveis, mas encontraram nos nossos servidores e colaboradores amparo. Ao mesmo tempo em que auxiliaram, consolaram e prestaram seu apoio e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas da Covid, nossos amigos e parceiros de trabalho, digo assim porque já trabalhei com muitos deles, também passaram por momentos de medo e tensão uma vez que ficavam expostos aos riscos da doença”, lembrou o presidente. Na Aserfa os familiares das vítimas da Covid são recebidos com todo carinho e respeito por parte dos servidores, incluindo aqueles que trabalham nas capelas mortuárias e nos cemitérios.

Em nome dos servidores, o superintendente da Aserfa, José Airton Deco de Araújo, recebeu a Moção da Autarquia. “Agradeço por esta lembrança. Eu sei da importância que é uma homenagem como esta. Eu estive na Câmara por quase 20 anos, e esta é a primeira vez que recebo uma Moção de Aplausos e, ao lado dos meus colegas de trabalho, vou guardar para sempre. Isso nos dá cada vez mais força para continuarmos o nosso trabalho, a nossa luta. Isso aumenta cada vez mais a nossa responsabilidade com o trabalho, com a nossa cidade e com os apucaranenses”, afirmou Deco. “Temos um time que trabalha muito aqui na Aserfa, que se dedica e eu, em nome de todos os servidores, agradeço esta Moção”, finalizou Deco.