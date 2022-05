Da Redação

A Câmara Municipal de Lidianópolis realizou no último final de semana sessão solene para entrega do título de Cidadão Honorário do Município ao deputado federal Sérgio Souza (MDB).

continua após publicidade .

A proposta, aprovada pelo Legislativo, foi apresentada pelo vereador Danilo Branco (Podemos), pelo que ele considera importantes ações desenvolvidas em favor da comunidade de Lidianópolis, bem como do Vale do Ivaí e do Paraná.

De acordo com o vereador, o deputado tem viabilizado muitos recursos para o município. Sérgio Souza, que é presidente da Frente Nacional da Agropecuária, agradeceu a homenagem recebida dos vereadores, em especial de Danilo Branco, que propôs o título, bem como a todos os companheiros políticos que cultiva no município.

continua após publicidade .

Feira Verde no Sumatra

A terceira etapa do Programa “Feira Verde”, em Apucarana, acontece nesta quinta-feira, das 9 às 11 horas, no Residencial Sumatra. O caminhão da coleta seletiva de recicláveis, da Cooperativa dos Catadores de Apucarana (Cocap) estará esperando os moradores do bairro para receber os materiais. No mesmo local, também estará o caminhão de hortifrutis, da Secretaria Municipal da Agricultura. Cada 4 quilos de recicláveis podem ser trocados por um quilo de hortifrutis. O programa já havia passado pelo Residencial Solo Sagrado e Núcleo Habitacional Adriano Correia. “Trata-se de um excelente programa, que contribui para ampliar a coleta seletiva e, ao mesmo tempo, contribui com a agricultura familiar e com a Cocap”, destaca o prefeito Junior da Femac (PSD).