O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre (PSC), visitou nesta segunda-feira a Movelpar Show 2022, no Expoara, acompanhado pelo vice-prefeito Jair Milani (PP), e pelo secretário do Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda, Nilson Violato, onde se reuniu com os deputados federais Filipe Barros (PL) e Pedro Lupion (PP), o presidente da Abimóvel, Irineu Munhoz) e outras lideranças políticas e empresariais.

“Mais uma vez, a Movelpar mostra a força do segmento moveleiro para o Brasil e o mundo. Pela qualidade dos produtos expostos e pelo que ouvimos dos empresários, saímos com a expectativa de um bom volume de negócios”, assinalou o prefeito.

Nesta edição, são 142 indústrias moveleiras, de vários estados, como Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, entre outros, expondo produtos de diferentes segmentos.

