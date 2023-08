Da Redação

Cumprindo agenda em Curitiba, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre (PSC), acompanhou nesta terça-feira o evento (foto) em que o governador Ratinho Junior (PSD) formalizou a entrega de 147 óculos com inteligência artificial para ajudar crianças e adolescentes com cegueira da rede estadual de ensino. Ratinho Jr também anunciou que o governo do Paraná trabalha em um projeto de lei que institui o Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. “É importante acompanharmos avanços a nível estadual de ações voltadas para a população. Sobretudo, iniciativas de inclusão e de inovação. Com um olhar atento e humano”, pontuou Onofre, que é presidente da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar) e vice-presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP).

Reunião da comissão

A Comissão Processante constituída pela Câmara de Apucarana para investigar denúncia de xenofobia apresentada pelo vereador Moisés Tavares (Cidadania) contra o vereador Toninho Garcia (União Brasil), vai se reunir nesta quarta-feira, às 16 horas. A comissão é formada pelos vereadores Franciley Preto Godói Poim (PSD), Marcos da Vila Reis (PSD) e Tiago Cordeiro de Lima (MDB). Eles vão escolher entre si quem será o presidente da comissão, o relator e o membro. Com apoio da assessoria jurídica da Câmara, eles darão início aos trabalhos de investigação a respeito da conduta de Toninho Garcia que, na sessão do dia 14, disse que “nordestinos não gostam muito de trabalhar”. O prazo para conclusão dos trabalhos é de até 90 dias.

