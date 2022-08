Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Federação “Brasil da Esperança”, formada por PT, PV e PC do B, que apoia a candidatura do ex-governador Roberto Requião (PT) ao governo do Estado, entrou ontem no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná com pedido de impugnação da candidatura do ex-juiz Sergio Moro (foto), do União Brasil, ao Senado.

continua após publicidade .

A federação alega que Moro não preencheu validamente a condição de elegibilidade relacionada à filiação partidária no prazo legal. Para o grupo, em 2 de abril, Moro estava filiado ao União Brasil de São Paulo, não ao órgão partidário da circunscrição eleitoral no Paraná, onde é candidato. Outros pedidos de impugnação já foram protocolados por partidos e candidatos. Moro garante que sua situação eleitoral é regular.

“Tocando em frente”

O ex-governador Orlando Pessuti (MDB), candidato ao Senado, diz compreender a postura do governador Ratinho (PSD) em apoiar Paulo Martins (PL) ao Senado. Segundo ele, essa posição do governador é reflexo dos arranjos políticos envolvendo também o presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição. “O governador disse que o candidato oficial dele por conta da coligação e dos entendimentos feitos com o presidente Bolsonaro é o Paulo Martins, mas afirmou também que vai tratar todos com igualdade de condições. Dentro da coligação (que apoia o governador) são cinco candidatos ao Senado. Então, tem que ir ‘tocando em frente’, como diz a música do Almir Sater e Renato Teixeira”, afirma.

continua após publicidade .





Siga o TNOnline no Google News