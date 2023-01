Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em entrevista concedida nesta segunda-feira à TV Senado, o senador eleito pelo Paraná em 3 de outubro, ex-juiz federal Sérgio Moro (União Brasil), garantiu que não será um parlamentar “de uma nota só”. Eleito pelos paranaenses com quase dois milhões de votos, o ex-ministro da Justiça (2019-2020) na gestão Jair Bolsonaro declara abertamente sua oposição ao atual governo e se diz identificado com as pautas anticorrupção e da segurança pública. Ele assinala, porém, que seu mandato não será focando apenas nisso. “Vou estar envolvido em todos os assuntos que sejam relevantes para o País: economia, política social, saúde, educação. Ou seja, podem esperar um senador muito presente nas atividades políticas dessa Casa”, a firmou Moro. O ex-juiz teve grande projeção de imagem nos últimos anos, sobretudo por causa da Operação Lava Jato.

continua após publicidade .





Festa dos 79 anos

O prefeito Junior da Femac (PSD) e o seu vice Paulo Vital (PSD) estão empolgados com a programação comemorativa aos 79 anos de Apucarana. Os últimos detalhes dos festejos foram fechados ontem em reunião com secretários e forças de segurança. “Esperamos mais de 30 mil pessoas no show do cantor Leonardo, no dia do aniversário de Apucarana, no sábado, dia 28 de janeiro, a partir das 22 horas”, diz Junior da Femac. Ele lembra ainda que na sexta-feira, dia 27, também na Praça Rui Barbosa, tem mais uma atração nacional, com a dupla sertaneja Guilherme & Benuto. O aniversário também será comemorado com eventos religiosos e inauguração de muitas obras públicas. Para o prefeito, será um dos maiores eventos festivos da região.

continua após publicidade .





Novo comando do BB

A nova presidente do Banco do Brasil, Tarciana Paula Gomes Medeiros, afirmou nesta segunda-feira que sua gestão será pautada na diversidade e na transparência. A nova chefe do BB é a primeira mulher a assumir o cargo na história da instituição financeira. Ela tomou posse ontem em cerimônia com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Também estavam presentes a primeira-dama, Janja, e a ministra da Cultura, Margareth Menezes. “Minha gestão será pautada pela transparência, diálogo aberto, franco e propositivo. Eu não sou apenas a representante do meu time, eu sou o espelho dele”, disse em seu discurso.





continua após publicidade .

No caminho certo ou errado?

Pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira aponta que 64% dos entrevistados consideram que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está no caminho certo, de acordo com o que vem sendo anunciado ou planejado para o País até esse momento. Outros 26% disseram que o governo está no caminho errado, e 9% não souberam ou não responderam. A pesquisa Ipec aponta que 55% dos brasileiros acreditam que o governo de Lula será melhor que o de Jair Bolsonaro (PL). Já para 25% a gestão do petista será pior que a do ex-presidente. A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 10 de janeiro, com 2 mil pessoas de 156 municípios brasileiros.





Candidato do PL

O PL, principal partido da oposição ao governo Lula (PT), confirmou ontem o nome de Rogério Marinho (RN) para concorrer a presidente do Senado e, por consequência, do Congresso Nacional. Ex-ministro do Desenvolvimento do governo Jair Bolsonaro, Marinho é o terceiro nome anunciado para o pleito, e o segundo aliado do ex-presidente a se oferecer ao cargo. O atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), é candidato à reeleição e terá o apoio dos partidos aliados do governo Lula. Até o momento, os oposicionistas dividem-se entre duas candidaturas. Além de Marinho, também lançou seu nome o senador Eduardo Girão (Podemos-CE).