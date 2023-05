Da Redação

Sem mulheres

Com o pedido de licença da vereadora Jossuela Martins Pirelli (Pros) em fevereiro deste ano, a Câmara de Apucarana está sem representante feminina no plenário. É a primeira vez que isso ocorre em pelo menos 20 anos. Segundo relação dos vereadores disponível no site do próprio Legislativo, a última composição da Câmara sem nenhuma mulher foi registrada na legislatura 1993-1996. Desde então, pelo menos uma representante feminina participava dos debates no plenário. Jossuela Pirelli pediu licença do cargo por tempo indeterminado para assumir a Secretaria Municipal de Assistência Social, atendendo a um convite feito pelo prefeito Junior da Femac (PSD). Ela foi substituída pelo suplente, o vereador Mário Felippe (Pros).

Empolgados com a plateia

Quase todos os vereadores de Apucarana aproveitaram ontem a sessão itinerante no Colégio Estadual Izidoro Luiz Cerávolo para fazer discursos acalorados e discutir com maior vigor as matérias presentes na pauta. Desacostumados com plateia cheia no plenário, eles enalteceram a presença dos estudantes no salão nobre do estabelecimento de ensino. O clima chegou a esquentar durante discussão sobre investimentos de saúde no município, precisando da intervenção do presidente da Casa, Luciano Molina (PL). A sessão itinerante marcou o aniversário de 70 anos do colégio, comemorado em 2023.

