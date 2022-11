Da Redação

Polêmica no Vale

A proposta de transferir a sede da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) de Apucarana para Borrazópolis promete render muita polêmica. O prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda (PSD), é contra a mudança de endereço. Segundo ele, a localização da sede administrativa em Apucarana é mais adequada. “Apucarana é uma cidade polo, onde estão as sedes das regionais da maioria dos órgãos públicos. Não tem razão nenhuma transferir para outro município”, afirma Takeda.

Outro ponto de vista

O prefeito de Cruzmaltina, Natal Casavechia (PL), tem uma visão diferente. Ele aprova a mudança da sede da Amuvi para Borrazópolis. Segundo o prefeito, a medida faria justiça aos municípios daquela região que sempre precisaram se locomover para Jandaia do Sul, a primeira sede, e depois para Apucarana nos encontros organizados pela associação municipalista. “Acho que a instalação da sede em Borrazópolis beneficiaria um número maior de municípios do Vale do Ivaí”, opina Natal Casavechia.

