Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Durante passagem por Arapongas nesta quarta-feira, o secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira (foto), pediu cautela aos pais e professores em relação à situação de alerta nas escolas por conta da violência. Uma onda de informações falsas sobre supostos ataques tem gerado apreensão após casos concretos de violência, como em Blumenau (SC), São Paulo (SP), Manaus (AM) e Goiânia (GO). “A gente entende a gravidade da situação e que os diretores de escolas são cobrados pelos pais, mas eu sugiro que tenham cautela, que verifiquem melhor e peçam orientação dos órgãos do governo das áreas de segurança e educação”, afirma. Segundo ele, o governo estadual deve anunciar nesta quinta-feira novas medidas para reforçar a segurança das escolas. Uma delas é o uso de alunos das escolas de formação de soldados da Polícia Militar (PM) para trabalhar na proteção dos colégios estaduais.

continua após publicidade .

Segurança em Rio Bom

O prefeito de Rio Bom, Moisés de Andrade (PSD), reuniu autoridades públicas locais na manhã de ontem para discutir ações de prevenção a atos de violência nas escolas do município. Segundo o prefeito, o objetivo é evitar que cenas de barbárie, como as que têm sido vistas em outras cidades pelo País ocorram também em Rio Bom. O encontro reuniu diretores de escolas, representantes da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), do Conselho Municipal de Segurança Pública (Conseg), do Conselho Tutelar e da Polícia militar. Para o prefeito, a prevenção é a melhor forma de evitar tragédias e proteger as crianças, “que são a maior riqueza do município”.

continua após publicidade .

Faxinal discute LDO

A comunidade de Faxinal teve a oportunidade de participar, nesta semana, de audiência pública de apresentação e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Município. Encontro foi realizado segunda-feira na Câmara de Vereadores. Durante a audiência, o contador da Prefeitura, João Pedro Taborda, explicou os programas, metas e investimentos previstos para 2024. Pelas previsões iniciais, o orçamento do Município deverá ficar em torno de R$ 77,6 milhões, um acréscimo de 7% em relação ao orçamento deste ano. O prefeito Ylson Álvaro Cantagallo (PSD), o Gallo, espera fechar o seu segundo mandato, em 2024, com uma administração de resultados, como na primeira gestão.

Sessões itinerantes

continua após publicidade .

O presidente da Câmara de Ivaiporã, vereador Edivaldo Aparecido Montanheri (PTB), popular Sabão, anunciou nesta semana que o Legislativo Municipal deverá iniciar em maio sessões itinerantes pelos bairros rurais do município. A primeira delas, inclusive, será realizada no dia 8 de maio no Distrito de Jacutinga. A intenção é fazer uma reunião dessas pelo menos uma vez por mês. De acordo com Sabão, o objetivo é aproximar cada vez mais os vereadores da comunidade e, ao mesmo tempo, permitir que a população possa acompanhar de perto os trabalhos legislativos e apresentar problemas e sugestões. Segundo ele, após final de cada sessão, os vereadores reservarão um tempo para ouvir moradores.

Esperança de Bolsonaro

A antecipação da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski animou o comando do PL, que antes estava pessimista quanto às chances de o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguir escapar de uma condenação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ficar inelegível por oito anos em ação por abuso de poder que será julgada pela Corte. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, calcula que a saída de Lewandowski pode fazer com que o placar acabe pendendo em favor de Bolsonaro. No lugar de Lewandowski no TSE, com a antecipação da sua aposentadoria, entrará Cássio Nunes Marques, um ministro que foi indicado por Bolsonaro e é seu aliado.