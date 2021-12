Da Redação

Secretário de Saúde na estrada

O secretário de Saúde do Paraná, o médico Beto Preto, segue suas andanças pelo Paraná, muitas vezes acompanhado do governador Ratinho Junior.

A agenda inclui entrega de equipamentos, veículos e também de novas estruturas hospitalares por todas as regiões. Em meio às dificuldades no enfrentamento da pandemia, Beto Preto demonstrou todo o seu conhecimento em saúde pública.

O médico foi secretário de Saúde de Apucarana e da vizinha Califórnia; presidiu o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná (COSEMS-PR); e ocupou cargo na diretoria executiva do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASEMS). Agora, com reconhecimento no Estado e até no Brasil, Beto Preto (PSD) poderá ser candidato a deputado Federal e, talvez, até a algum cargo mais elevado.