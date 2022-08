Da Redação

O prefeito Junior da Femac (PSD) comandou neste sábado (20) na Sociedade Rural de Apucarana, o primeiro evento da campanha eleitoral das candidaturas de Beto Preto (PSD) a deputado federal, e Paulo Vital (PSD) a deputado estadual.

Por volta das 9h, foi realizado um “adesivaço”. “Contamos com a presença de todos os apucaranenses que estão aderindo à nossa dobradinha Após mais de três décadas sem eleger um deputado federal, agora temos a oportunidade de conquistar essa representatividade com Beto Preto. Da mesma forma, estamos muito confiantes com a possibilidade de eleger também o nosso vice-prefeito como deputado estadual”, comenta

O evento eleitoral reuniu um grande número de apoiadores da cidade e região e diversos carros foram adesivados nesta manhã. Os dois candidatos discursaram e depois atenderam a comunidade. Eles também tiraram várias fotos, que foram publicadas nas redes sociais.

