O prefeito de Rio Bom, Moisés de Andrade (PSD), cumpriu agenda nesta semana em Curitiba

Rio Bom finaliza projetos

O prefeito de Rio Bom, Moisés de Andrade (PSD), cumpriu agenda nesta semana em Curitiba, mais especificamente na Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (Sedu), onde foi recebido pelo diretor-geral, Lúcio Tasso. Na ocasião, foi discutida a finalização de vários projetos que estão em andamento naquela pasta, para encaminhamento de licitação. O prefeito estava acompanhado do deputado estadual Alexandre Curi (PSD), que agradeceu a votação expressiva que o município de Rio Bom lhe deu na eleição e mais uma vez se colocou à disposição da cidade. Também participaram do encontro o vice-prefeito Anízio Marcelino e o vereador João Andrade.

Capela Mortuária

A Câmara de Apucarana aprovou nesta semana projeto de lei do Executivo que destina R$ 200 mil reais para compra de dois terrenos no Distrito de Caixa de São Pedro. Na área será construída uma capela mortuária, conforme pedido feito pelo vereador e presidente do Legislativo, Franciley Preto Godói Poim (PSD). Segundo Poim, essa é uma demanda antiga dos moradores do distrito e que ele levou até a administração municipal. “Estamos conversando com o prefeito Junior da Femac a quem agradeço por esse projeto de lei que aprovamos, que autoriza a abertura do crédito adicional anunciando a compra de lotes para construção da capela. Quem ganha somos todos nós”, revelou Poim.

