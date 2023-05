Da Redação

Na sexta-feira, prefeitos da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) vão se reunir, a partir das 14 horas, na Sociedade Rural de Jandaia do Sul. Eles serão recepcionados pelo prefeito da cidade e presidente da Amuvi, Lauro Junior (União). O evento foi marcado para Jandaia do Sul para coincidir com a abertura do 2º Festival da Cachaça, que será realizado até domingo com a participação de 50 produtores da cachaça. O Piso Nacional da Enfermagem deverá ser um dos temas debatidos. O secretário de Agricultura do Paraná, Norberto Anacleto Ortigara, confirmou presença.

Cumprindo agenda em Curitiba, onde foi mais uma vez mostrar as experiências exitosas da educação de Apucarana, que se consolida como referência em ensino de qualidade em todo estado, o prefeito Junior da Femac aproveitou a viagem para defender algumas demandas do município junto ao Palácio Iguaçu. O prefeito foi recebido em várias secretarias e também pelo chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, com quem Junior vem discutindo uma série de projetos importantes para Apucarana, notadamente nas áreas de logística e infraestrutura, setores que o prefeito, que é engenheiro, tem especial atenção.

