Representando a Amuvi

Cerca de 230 prefeitos e prefeitas do Paraná estão na Capital Federal participando da 24ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, sendo vários deles da região. O prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior (União Brasil), está no encontro na condição de presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi). Segundo ele, é importante que os prefeitos discutam os principais problemas dos municípios e busquem soluções com as autoridades públicas que comandam o País. A comitiva tem à frente o presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Júnior Weiller (MDB), prefeito de Jesuítas, e o presidente eleito Edimar dos Santos (PTB), de Santa Cecília do Pavão.

Prestação de contas

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), através da Escola de Gestão Pública, está percorrendo os principais municípios do interior. O Tribunal está promovendo um curso sobre a nova Lei de Prestação de Contas Anual dos prefeitos e de demais gestores públicos municipais e seus reflexos nas câmaras de vereadores. No dia 14 de abril, por exemplo, esse curso será realizado em Londrina, reunindo prefeitos, vereadores e agentes públicos municipais das cidades da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), presidida pelo prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre (PSC).

