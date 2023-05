Da Redação

Relatório da VAL

continua após publicidade .

Após notificação administrativa feita pela Câmara, a Viação Apucarana Ltda (VAL) encaminhou na última terça-feira (2) relatório com o número de passageiros transportados pela concessionária. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, Luciano Molina (PL), que providenciou cópias das informações para todos os vereadores. A VAL argumentava que não tinha mais a obrigação de repassar o relatório, mas o Legislativo providenciou parecer jurídico rebatendo os argumentos da empresa. A falta de informações gerou inúmeros debates entre os vereadores nas últimas sessões. Sem divulgar o conteúdo, Molina afirmou que o relatório repassado é “completo e detalhado”, com informações dos meses de fevereiro, março e abril.

Mercado de trabalho

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac (PSD) comemorou o aumento da presença de jovens no mercado de trabalho em Apucarana. Das 515 vagas abertas em Apucarana no primeiro trimestre deste ano, segundo reportagem publicada pela Tribuna no último final de semana, 348 foram de trabalhadores com idade entre 17 e 24 anos. O número representa 65,6% do total, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). “Isso é um grande incentivo para a entrada de jovens no mercado de trabalho e um sinal positivo para a economia”, assinalou o prefeito.

Siga o TNOnline no Google News