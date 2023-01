Da Redação

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, assina nesta terça-feira, às 9 horas, em Curitiba, a liberação de R$ 69,5 milhões em investimentos para a saúde dos municípios do Vale do Ivaí, que incluem a 16ª Regional de Saúde de Apucarana e 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã. Dentre as liberações previstas estão verbas para a construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Ivaiporã (R$ 13,6 milhões) e para o novo Pronto Atendimento Municipal (PAM) em Apucarana (R$ 3,5 milhões). Os demais recursos serão para Saúde da Família e incentivo financeiro para prestadores de serviço, além de obras em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e hospitais

Cambira volta do recesso com missa

Com uma missa em ação de graças, a Prefeitura de Cambira retomou nesta segunda-feira às atividades normais no Paço Municipal após o recesso de Natal e Ano Novo. A missa, celebrada pelo padre Marcos Teixeira, teve a participação do prefeito Emerson Toledo Pires (MDB), vice Fabinho da Ambulância (MDB), secretários, demais servidores, além de vereadores e outros convidados. “Agradecemos a Deus pela graça do trabalho e pedimos sua bênção e proteção durante esse ano de 2023, que seja um ano maravilhoso assim como foi 2022”, ressaltou o prefeito Toledo. O evento contou com a participação especial de cantores, equipe de liturgia e ministros da Eucaristia da paróquia central, alguns deles, inclusive, funcionários da Prefeitura.

