Da Redação

Reconhecimento: Guardião de Apucarana

Ao discursar no evento de apresentação da aeronave que fará voos semanais de Apucarana até Curitiba, o prefeito Junior da Femac fez questão de lembrar o relevante trabalho do secretário de Saúde do Paraná, médico Beto Preto, em Curitiba, junto ao Governo do Estado.

“O Beto tem seu radar constantemente ligado. Ele está sempre atento às boas oportunidades de obras e serviços em favor de Apucarana e da nossa região”, destacou o prefeito, reiterando seus agradecimentos ao ex-prefeito, que continua trabalhando bastante pelo município em todas as áreas, mesmo na condição de secretário da Saúde.

Junior da Femac também lembrou do secretário Guto Silva, chefe da Casa Civil , em favor da implantação do Voe Paraná, em Apucarana.