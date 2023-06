Da Redação

Governador com o presidente do instituto, Cimar Azeredo

O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) recebeu nesta quarta-feira o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cimar Azeredo (foto), que está no Paraná para apresentar o processo de finalização do Censo 2022. Os primeiros resultados serão divulgados no próximo dia 28. Ratinho Junior destacou a importância das informações do Censo para subsidiar o planejamento das políticas públicas do Estado em diferentes áreas. A primeira divulgação, na semana que vem, vai apresentar os novos dados demográficos do País, mas a ideia do IBGE é fazer diferentes recortes das informações captadas pela pesquisa, que serão divulgados quinzenalmente até o final do ano. “Os dados do Censo são primordiais para orientar qualquer política pública, porque é um levantamento que chega a praticamente 100% dos domicílios brasileiros”, salientou Ratinho Junior.

Pegando no pé

Ao assinar a ordem de serviço para início das obras de revitalização do Parque das Nações, nesta quarta-feira, em Arapongas, o diretor presidente da Sanepar, Cláudio Stabile, destacou o empenho do prefeito Sérgio Onofre da Silva (PSC) no encaminhamento de projetos ao governo do Estado e, ao mesmo tempo, na cobrança pela liberação dos recursos. “Pensa num prefeito que está sempre pegando no pé da gente lá em Curitiba”, disse Stabile, para quem o prefeito está certo em agir deste jeito. Segundo ele, embora Onofre tenha uma ligação muito forte com o governador Ratinho Junior (PSD) e toda sua equipe, não é por isso que ele tem conseguido muitos recursos. “É porque ele tem projetos”, afirmou.

“Cão Amigo” é finalista

O 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Apucarana está entre os 10 finalistas do Prêmio Darcy Ribeiro de Educação. Concedido pela Câmara dos Deputados, o prêmio reconhece ações que se destacam na promoção da educação no Brasil e a corporação concorre pelo projeto Cão Amigo. O programa da PM, implantado no ano passado, tem como diferencial o cão Deepy, um cachorro da raça Pastor Australiano, que foi treinado para prestar apoio emocional e terapia ocupacional com crianças. O programa foi indicado ao prêmio pelo deputado federal Diego Garcia e, segundo o 10º BPM, foi o mais votado na primeira fase.

São Pedro do Ivaí paga 13º

A Prefeitura de São Pedro do Ivaí depositou na conta dos servidores, nesta terça-feira, a primeira parcela do 13º salário. Segundo a prefeita Maria Regina Della Rosa Magri (União Brasil), o montante soma R$ 609.405,84, o que ela considera um bom volume de recursos que fomenta o comércio da cidade. A prefeita salienta que, com esta iniciativa, a administração municipal demonstra seu compromisso com o funcionalismo e reconhece o trabalho e a dedicação daqueles que, no dia a dia da gestão pública, colaboram com o desenvolvimento do município. Segundo ela, a antecipação do benefício é fruto de um planejamento administrativo.

Posse na Ascavi

Em solenidade realizada na tarde desta quarta-feira no Hotel Granville, em Curitiba, tomou posse a diretoria da Associação das Câmaras Municipais do Vale do Ivaí (Ascavi), com a presença de deputados, prefeitos e diretores da Uvepar-União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná. O novo presidente é o vereador de Cambira, Cléber Torres (Cidadania), o Coxa. Ele tem como 1ª vice-presidente a vereadora Gertrudes Bernardy (MDB), de Ivaiporã, e como 2º vice o vereador Mauro Bertoli (União Brasil), de Apucarana. A Ascavi reúne 26 legislativos e cerca de 250 vereadores. Coxa manifestou a disposição de realizar um trabalho de fortalecimento da associação.