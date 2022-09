Da Redação

O governador e candidato à reeleição, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), cumpriu agenda na tarde desta quarta-feira em Londrina. E, num intervalo, após evento no Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon), se reuniu com o ex-secretário de Estado da Saúde e candidato a deputado federal Beto Preto (PSD) e o vice-prefeito de Apucarana e candidato a deputado estadual, Paulo Vital (PSD). Eles conversaram sobre a campanha e as boas perspectivas de eleição de Beto Preto e Paulo Vital. Ratinho Junior se manifestou muito contente com a campanha em Apucarana. “Considero fundamental a eleição do Beto Preto a deputado federal e importantíssima a eleição do Paulo Vital para representar Apucarana em Curitiba”, assinalou o governador, que lidera com folga as pesquisas de intenção de voto para o governo do Estado.

continua após publicidade .

Apoio ao kartismo

O prefeito Lauro Júnior (União Brasil), de Jandaia do Sul, promete novidades para os próximos dias sobre evento de kart na Praça do Café, uma das competições mais tradicionais da cidade no passado. Nos dias 5 e 6 de novembro, conforme ele avisa, a emoção estará de volta com o kart de rua na cidade. O prefeito promete mais informações para os próximos dias. Há poucos dias o prefeito usou as redes sociais perguntando o que as pessoas achavam de ter de volta o kart de rua em Jandaia e sua postagem “bombou” com centenas de curtidas e comentários positivos. No post ele publicou uma série de fotos de eventos de kart realizados nas ruas da cidade, nos anos de 1980, que reunia uma multidão na área central.

Siga o TNOnline no Google News