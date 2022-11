Da Redação

Nesta quinta-feira, a partir das 19h30, acontece mais um momento de orações na Câmara de Apucarana, sob o comando do vereador Marcos da Vila Reis (PSD), um dos coordenadores do movimento Renovação Carismática Católica (RCC). Como o grupo de oração só ocorre na última quinta-feira do mês, este também será o último do ano, já que na segunda quinzena de dezembro o Legislativo já estará em recesso. Marcos da Vila Reis considera que este momento de oração será importante para pedir ao Deus criador e Jesus Cristo para que o País tenha paz neste momento de transição de governo e que o novo presidente da República, que vai assumir em janeiro de 2023, possa conduzir o País no caminho certo.

Na equipe de transição

Eleita primeira mulher negra deputada federal na história do Paraná, Carol Dartora (PT) foi nomeada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) para integrar a equipe de transição do governo Bolsonaro para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela vai participar do grupo de trabalho de desenvolvimento social. Nas redes sociais, a atual vereadora de Curitiba afirmou que a pauta do desenvolvimento social será prioridade no novo governo e reiterou o compromisso dela com o assunto e com “o povo brasileiro”. Carol ressaltou ainda ser necessário combater a desigualdade e cuidar das pessoas.

