Além da sessão ordinária, o Legislativo realizou suas sessões extraordinárias para votar uma série de projetos do Executivo Municipal

O vereador Marcos da Vila Reis (PSD) espera que haja uma maior participação de pessoas no momento especial de orações, que acontece nesta quinta-feira, às 19h30, na Câmara de Apucarana. O Grupo de Oração se reúne toda última quinta-feira do mês para rezar pelos vereadores, pelo prefeito e por todos os agentes públicos que trabalham a serviço da população. “A Câmara é um lugar onde a gente debate e pode mudar a realidade do município para bem ou para mal, então vamos todos rezar para que nosso mandato acerte e possa construir o bem para todos os apucaranenses”, afirma o vereador, que diz estar cumprindo uma missão de cristão com esta iniciativa.

Convenções partidárias

Falta menos de um mês para o início do prazo para que os partidos políticos possam realizar convenções destinadas a deliberar sobre coligações e a escolha de candidatos e candidatas a presidente e vice-presidente da República para as eleições deste ano, bem como aos cargos de governador e vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual e distrital. O primeiro turno do pleito está marcado para 2 de outubro, e o segundo turno para 30 do mesmo mês, caso haja. As convenções podem ser realizadas de 20 de julho a 5 de agosto, no formato presencial, virtual ou híbrido.

Pai e filha na política

Por onde tem andado na região, o ex-deputado federal Alex Canziani (PSD) não disfarça o orgulho que tem em relação à filha Luísa Canziani (PSD), sua sucessora na Câmara Federal. “Ela está fazendo um belo trabalho. É a deputada mais jovem do Brasil. A Luísa está tendo mais projeção em três anos de mandato do que eu tive em mais de 20 anos em Brasília”, afirma ele, que vai concorrer a deputado estadual para que a filha tente a reeleição na Câmara Federal. Alex foi deputado federal por cinco mandatos consecutivos de 1999 até 2018, duas vezes vereador em Londrina, vice-prefeito e, ultimamente, secretário de Gabinete do prefeito Marcelo Belinati (PP).