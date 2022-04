Da Redação

PSD ganha mais cinco deputados

O PSD do Paraná ganhou nesta quarta-feira novos reforços à sua bancada na Assembleia Legislativa. Em encontro realizado pela manhã na sede do partido, em Curitiba, com a presença do governador Ratinho Junior e do secretário-chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega (foto), assinaram ficha de filiação ao partido os deputados Adelino Ribeiro, Evandro Araújo, Pedro Paulo Bazana, Rodrigo Estacho e Tercílio Turini.

Eles se somam aos seis deputados que ingressaram no partido no último dia 22 de março durante evento realizado no Restaurante Madalosso (Ademar Traiano, Alexandre Curi, Artagão Júnior, Jonas Guimarães, Luiz Cláudio Romanelli e Tiago Amaral). Com mais essas adesões, o PSD consolida a maior bancada na Assembleia com 15 deputados e passa a ser a maior força política do Paraná, estando à frente de 132 prefeituras.