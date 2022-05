Da Redação

O projeto inovador de construção de escolas para educação especial desenvolvido pelo deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD) começou a sair do papel. Os municípios de Rio Branco do Ivaí e Nova Laranjeiras já receberam o repasse da ordem de R$ 1,5 mihão cada, para iniciar as obras.

O projeto-piloto “Escola de Educação Especial, Educando para o Futuro”, trata da construção de escolas, com recursos do governo do Estado, em parceria com os municípios, que serão cedidas às Apae. A contrapartida dos municípios é a doação do terreno e a apresentação do projeto arquitetônico. Entidades precisam de pelo menos 10 escolas urgentes.