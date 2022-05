Da Redação

O projeto do futuro Hospital de Apucarana (HA) está ganhando mais uma novidade no seu projeto original. A sugestão foi apresentada pelo secretário de Saúde, Emídio Bachiega (foto), e de imediato foi acatada pelo prefeito Junior da Femac. “O projeto do pavimento térreo está sendo alterado para abrigar no futuro o Pronto Atendimento Infantil (PAI)”, informa Junior da Femac. O prefeito assinala ainda que, em breve, será lançada a licitação da obra, visando a execução de todas reformas e adequações necessárias no prédio do antigo Hospital São José que, nos últimos anos, abrigou a sede da Autarquia Municipal de Saúde. Ele observa que o PAI vai funcionar em local de fácil acesso na área central da cidade.

Tecnologia de LED

O prefeito Junior da Femac (PSD) anunciou ontem que a próxima etapa do projeto de modernização da iluminação pública de Apucarana irá contemplar o Núcleo Habitacional Adriano Correia. Boa parte dos bairros da cidade está recebendo luminárias com tecnologia de LED. Segundo ele, os serviços foram concluídos com êxito em toda a região da Barra Funda, com uma transformação na luminosidade. “Isso garante maior segurança para toda a área residencial, comercial e industrial”, frisa Junior da Femac. Ele anunciou ainda que na próxima etapa será atendido um dos maiores bairros de Apucarana, que é Núcleo João Paulo I. A proposta da administração municipal é levar este tipo de melhoria a todas as regiões da cidade.