Da Redação

A Câmara de Apucarana aprovou na segunda-feira (9), na sessão ordinária, projeto de lei que reconhece no âmbito do município o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidade de desporto legalmente constituída conforme lei federal.

continua após publicidade .

O projeto também reconhece o dia 9 de julho como Dia Municipal dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CACs), data em que o poder público municipal e entidades poderão promover eventos sobre a atividade.

O objetivo do projeto é resolver um grave problema, que é o de atiradores desportivos não terem meio de defesa no caso de serem atacados por criminosos. Para falar sobre essa atividade, esteve na sessão o militar da reserva do Exército, Rodrigo Lemes (foto), que integra o CACs de Apucarana. Ele defendeu o porte de armas de fogo aos desportistas e a todo cidadão de bem.

continua após publicidade .