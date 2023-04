Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cotado para secretaria

continua após publicidade .

O procurador-geral da Câmara de Apucarana, Danylo Acioli, pode estar de saída do Legislativo nas próximas semanas. As especulações apontam para a nomeação do advogado pelo prefeito Junior da Femac (PSD). Ele é cotado para um cargo na Procuradoria Jurídica do município ou até em uma secretaria municipal. Com bom trânsito entre evangélicos e também na área de esportes, onde é presidente do Apucarana Futsal, o nome de Danylo Acioli também é cogitado como um nome forte para disputar o cargo de vereador nas próximas eleições. O advogado não é filiado ainda a nenhum partido por enquanto, mas deve reforçar as fileiras do PL de Apucarana.

Recursos para Novo Itacolomi

continua após publicidade .

O prefeito de Novo Itacolomi, Moacir Andreolla (PSD), cumpriu agenda na última segunda-feira (24) na Secretaria das Cidades (Secid-PR), em Curitiba. Acompanhado da secretária da Indústria e Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, Sonia Aparecida Tegon Andreolla, ele discutiu a implantação do programa “Asfalto Novo, Vida Nova” no município. O prefeito conseguiu incluir ruas que inicialmente não estavam previstas no projeto. Ao todo, serão investidos cerca de R$ 2,5 milhões em asfalto em Novo Itacolomi, atendendo 100% da cidade. O prefeito também solicitou a homologação do processo licitatório de troca da iluminação pública por lâmpadas LED, que vai cobrir 100% da cidade. Os investimentos passam de R$ 300 mil.

Siga o TNOnline no Google News