Prestando contas

Na abertura dos trabalhos da Câmara de Vereadores de Apucarana, nesta segunda (6), o ex-presidente da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento, Marcos da Vila Reis (PSD), apresentou a prestação de contas do Legislativo Municipal referente ao mês de dezembro e também do ano de 2022, quando a Casa de Leis era presidida pelo vereador Franciley Preto Godói Poim (PSD). De acordo com o relatório, a Câmara de Apucarana chegou ao final do ano registrando uma sobra de R$ 4,1 milhões, recursos que foram devolvidos ao Poder Executivo para investimentos conforme decisão do prefeito Junior da Femac. A próxima prestação de contas, referente a janeiro, será de responsabilidade da nova Mesa Diretora.

Lula critica juros altos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar nesta segunda-feira o patamar do juro básico da economia e a política monetária definida pelo Banco Central.

Em cerimônia no Rio de Janeiro para marcar a posse do ex-ministro Aloizio Mercadante na presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Lula afirmou que o Brasil tem uma “cultura” de juros altos que “não combina com a necessidade de crescimento” do país. Lula também atacou o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que, na semana passada, decidiu manter a taxa de juros em 13,75% – patamar em vigor desde agosto de 2022.

